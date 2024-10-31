الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

‏رحلات طيران جديدة تربط مطاري الغردقة وسفنكس بمدن أوروبا

رحلات طيران جديدة،
رحلات طيران جديدة، فيتو
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صرح المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن المطارات المصرية تشهد حاليا زيادة في معدلات الحركة الجوية خاصة المطارات السياحية مع بداية الموسم السياحي الشتوي، حيث بدا عدد من شركات الطيران العالمية في تنظيم رحلات طيران لأول مرة من وإلى المطارات المصرية.

‏رحلات طيران جديدة تربط مطاري الغردقة وسفنكس بمدن أوروبا

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بتعزيز دور المطارات المصرية في دعم خطط التنمية السياحية التي تتبناها الدولة، ومن أجل تحقيق مستهدفات الحركة السياحية بحلول عام ‏‏2028.

وأشار عرب إلى أن هناك ‏توجيهات مستمرة من الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لجميع القائمين على إدارة المطارات بضرورة ‏تعظيم الاستفادة من التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للركاب وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، وأن يتم ‏تقديم المطارات المصرية بصورة مشرفة أمام حركة الركاب من مختلف أنحاء العالم، وذلك تزامنا مع ‏خطة وزارة الطيران بالتوسع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.

ومن جانبه، صرح الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات بأن مطاري الغردقة وسفنكس الدوليين استقبلا خلال اليومين الماضيين اولى الرحلات لعدد من شركات الطيران الجديدة بين ‏المطارين وعدد من المدن الأوروبية، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات الطيران المباشرة لشركة  ‏Norwegian‏  قادمة من مطار ‏ارلاندا من ستوكهولم بدولة السويد وعلى متنها 160 راكبا، كما ستقوم الشركة الفترة القادمة بتسيير رحلات من مدن جوتنبرج بالسويد وأوسلو بالنرويج وكوبنهاجن بالدنمارك وهلسنكى بفلندا. كما استقبل مطار سفنكس الدولي أول رحلة لشركة طيران"ويز إير" قادمة من قبرص، وعلى متنها ١٦٨ ‏راكبًا.

وقد قامت سلطات مطار الغردقة بحضور ‏الطيار أيمن صلاح نائب مدير المطار وفريق العلاقات العامة وممثلي شركة نيوستار الوكيل الخاص ‏بشركة الطيران النرويجية باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، كما تم توفير كافة التسهيلات اللازمة ‏للركاب لإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر. كما كان في استقبال رحلة طيران ويز إير بمطار سفنكس سفيرة قبرص بالقاهرة.

 

 حيث تم استقبال الركاب بالأعلام والشوكولاتة ‏وسط أجواء احتفالية مميزة، والتقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه اللحظة.

 

 وأعربت السفيرة عن سعادتها ‏بالأجواء الدافئة التي تم استقبال الركاب بها، مشيدةً بحفاوة الترحيب والتنظيم.، وأن هذا الحدث يأتي خطوة ‏جديدة في توسيع شبكة الرحلات بمطار سفنكس وتعزيز علاقات التعاون بين مصر وقبرص، ليربط ‏المطار المسافرين بتجارب سفر ممتعة وتواصل أكبر بين البلدين.‏

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