الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بداية من الغد، شركة طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى إيران

شركة طيران الإمارات،
شركة طيران الإمارات، فيتو

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن استئناف رحلاتها إلى إيران اعتبارًا من 31 أكتوبر الجاري.

شركة طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى طهران

وقالت الشركة الإماراتية في بيانها: "تستأنف شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى ومن إيران (طهران) اعتبارًا من 31 أكتوبر الجاري".

كما مددت الشركة تعليق رحلاتها الجوية إلى بغداد حتى 14 نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن هذا الوجهة تشملها شركة طيران فلاي دبي منخفضة التكلفة التابعة لشركة طيران الإمارات.

ودفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط العديد من شركات الطيران العالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة، أو تجنب المجالات الجوية التابعة لمناطق الصراع.

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طيران الإمارات الإمارات إيران

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