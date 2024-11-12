الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حوادث

أمن المنافذ يضبط 50 قضية متنوعة وينفذ 293 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية،في ضبط 50 قضية متنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية.

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وأسفرت الجهود- التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمواجهة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التهريب- عن ضبط 44 قضية في مجال الأمن العام وضبط خمس قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم تنفيذ 293 حكما قضائيا متنوعا وضبط 2754 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية; لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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الهجرة غير الشرعية هجرة غير الشرعية أمن المنافذ تزوير المستندات قطاع أمن المنافذ كافة الجهات المعنية

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