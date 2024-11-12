ضبط 43 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات خلال حملة بأسوان وأسيوط

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

ضبط 35 قضية حيازة أسلحة نارية غير مرخصة

وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 35 قضية حيازة أسلحة نارية غير مرخصة.. عبارة عن (9 بنادق آلية- 12 بندقية خرطوش – 3 طبنجات - 15 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (35 متهما "لـ 18 منهم معلومات جنائية")، وضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (4,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,084 كيلو جرام لمخدر الشابو).. بحوزة (10 متهمين "لــ 9 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 433 حكما قضائيا متنوعا.



وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (3 متهمين)، و4 قطع سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن ( بندقية خرطوش– 3 فرد محلى وطلقة)، وتنفيذ 803 حكم قضائى متنوع.

3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالها (7,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10كيلو جرام لمخدر البانجو - 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

كما ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين "لــ 4 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.