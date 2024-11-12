رئيس مركز المنصورة تتفقد الوحدة المحلية بسلامون (صور)

شنت رحاب المزين رئيس مجلس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية جولة ميدانية مفاجأة استهدفت المرور على الوحدة المحلية بسلامون في المنصورة

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، وتنفيذًا لتكليفات، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، وبناء على بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

بتكثيف أعمال النظافة وإزالة أي تعديات واشغالات وصيانه جميع الكشافات بالطرق حفاظا على المظهر الحضاري وحل مشاكل المواطنين بأسرع وقت تحقيقا لرضاهم بنطاق رئاسة المركز وتحسين الصورة البصرية للمواطن.

المرور على الوحدة المحلية بسلامون لمتابعة سير العمل



وفى ذات السياق قامت رئيس مركز ومدينه المنصورة رحاب المزين، وفريق العمل التنفيذ، بالمرور على الوحدة المحلية بسلامون لمتابعة سير العمل بها وتم المرور بقرية سلامون لمتابعة الاعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين، وتم الاستماع لشكاوى المواطنين على الطبيعة والعمل على حلها طبقا للقانون



وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود رئاسة المركز لتكثيف أعمال القطاعات الميدانيه اليوميه بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز

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