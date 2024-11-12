وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس تمي الأمديد

أجري اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية جولة لمتابعة إدارة ومدارس تمي الأمديد التعليمية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بتمي الامديد

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

و كان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية الدكتور السيد درويش مدير الإدارة، وعبد القادر عسكر وكيل الإدارة.

المدارس المستهدفة في الزيارة

و توجه الجميع لزيارة مدارس

-الشهيد إبراهيم مصطفي الابتدائية

-مصطفى حامد الثانوية المشتركة بالربع

-تمى الامديد الثانوية المشتركة

-تمى الأمديد الاعدادية بنات.

إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم

و قد اطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول.

الإهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقيمات

و وجه إلى الإهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقيمات والواجبات المنزلية و حث الجميع علي الإنضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

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