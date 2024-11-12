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محافظ الدقهلية يشكل لجنة لرفع الخردة وناتج فرز القمامة من شوارع المنصورة (صور)

اعمال النظافة بشوارع
اعمال النظافة بشوارع المنصورة، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة من الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ورئاسة حي غرب المنصورة ورئاسة حي شرق المنصورة وإدارة المركبات والصيانة تكون مهمتها رفع كافة الكيانات الثابتة بالشوارع الرئيسية لتجميع الخردة وناتج فرز القمامة بنطاق المدينة.

وقد تمكنت اللجنة اليوم من رفع أحد الأكشاك الثابتة لتجميع الخردة وناتج فرز القمامة بشارع مبارك وأبو الليل بنطاق حي غرب المنصورة وكانت تقيم بالكشك إحدى الأسر.

 وعلي الفور كلف "مرزوق"رئيس حى غرب المنصورة للتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لسرعة توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهذه الأسرة وتوفير سكن آدمى ملائم لها ولأطفالها وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة.

وفي ذات السياق قال  "مرزوق"أنه تم رفع 30 طن خردة من الكشك المذكور ونقلها إلى أماكن المعالجة والتدوير. 


ومن جانبه قال  محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة: إن التنسيق قائم ومستمر مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة لاستمرار اللجنة في أداء أعمالها لحين الإعلان أن مدينة المنصورة خاليه تمامًا من الفرز في القمامة داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة.

في إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق مدن المحافظة وفي المقدمة منها مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية وحرصًا علي الوجه الحضاري للمدينة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين

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