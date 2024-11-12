ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما كمية من الحشيش بـ1.6 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.. قدرت قيمتها المالية بـ 1.6 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ ( 1,6 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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