الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 12 طن دقيق مهرب
ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

سقوط هارب من حكم بالإعدام مختبأ داخل شقة بحلوان

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمشاركة 3505 منفذ ثابت ومتحرك

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر المقرر التلاعب بأسعار الخبز التموين والتجارة

مواد متعلقة

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمشاركة 3505 منفذ ثابت ومتحرك

تعرف على آخر موعد لـ تقديم طلبات حج القرعة لعام 2025

ضبط 116 فرد خرطوش وفحص 62 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

اليوم، ترحيل الطبيبة وسام شعيب للعرض على النيابة، و3 اتهامات في انتظارها

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

رادارات المرور تحرر 1507 مخالفات التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

أخبار الحوادث اليوم: ضبط لاعب منتخب مصر السابق علي غزال..إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر للمفتي.. وقرار المحكمة الدستورية بخصوص شركات الصرافة

بعد ضبط قائد سيارة يستخدم ريموت كنترول لحجب الأرقام، هذه عقوبة طمس اللوحات المعدنية

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شرط وحيد يمنع برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

10 سلع مصرية تخترق الاسواق الخارجية في 2024

منوعات

المزيد

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أكلات تقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في الشتاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads