ماذا يقول القانون في واقعة طبيبة النساء وسام شعيب؟.. الكشف عن الحالة الصحية يُعرض الطبيب للمسائلة حتى بدون ذكر ‏الأسماء.. والأطباء ملزمون بالحفاظ على سرية معلومات مرضاهم

خرجت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، المتهمة بإفشاء أسرار المرضى، وحاولت الرد على حالة الغضب الكبير في الشارع المصري، ونفي التهم التي وجهت لها، بسبب الفيديو الذي بثته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأشارت خلاله إلى عملها مع حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية «سفاح» ومن خلال تعبيرات اعتبرها البعض خارجة عن آداب مهنة الطب واللياقة الأخلاقية، التي يجب أن يتمتع بها الطبيب خلال الحديث.

وقالت الدكتورة وسام شعيب: إن غرضها كان توعية الفتيات بالحديث عن الحالات التي تقابلها يوميًّا أثناء عملها، وأنكرت التهمة الموجهة إليها، وأكدت أنها لم تدلي بأي أسماء تكشف عن هوية الضحية ما يطرح العديد من الأسئلة وموقف القانون من إخفاء اسم المريض، وإن كان يعفي الطبيب من المحاسبة أو الاتهام بإفشاء أسرار مريض أم لا.

عقوبة إفشاء أسرار مريض في القانون المصري

كشف أسرار المرضى من قبل الأطباء يشكل انتهاكًا لخصوصية الأفراد ويتناقض مع المعايير الأخلاقية للمهنة الطبية، وفي القانون المصري، يوجد تشريعات تهدف إلى حماية سرية المعلومات الطبية، مع معاقبة الأطباء الذين يكشفون عن هذه الأسرار دون إذن.

وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 على ضرورة التزام الأطباء بسرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء ممارسة مهامهم، وتنص المادة 18 من هذا القانون تحديدا على:

"يجب على الطبيب أن يحافظ على سرية المريض وعدم إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء علاجه إلا إذا كان هناك إذن صريح من المريض أو من يمثله قانونيًّا، وهذا يشمل جميع المعلومات التي يحصل عليها الطبيب عن حالة المريض الصحية، أو العلاجات التي يتلقاها".

كما نص قانون العقوبات في المادة 310 على: "يعاقب بالسجن أو الغرامة لكل من أفشى أسرار شخص معين حصل عليها خلال ممارسة مهنته، إذا كان هذا الإفشاء يضر بالشخص المعني"، حيث يُعد الطبيب في هذه الحالة مسؤولًا قانونيًا إذا قام بالكشف عن أسرار المريض لأطراف ثالثة دون موافقة المريض.

ويتعرض الأطباء الذين يخرقون سرية المريض للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية حسب خطورة الفعل، وهناك أيضًا عقوبات تأديبية، وفقًا للمجلس الطبي، حيث يواجه الطبيب الذي يكشف عن أسرار المريض عقوبات تأديبية، تشمل الإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة المهنة.

هل هناك استثناءات تسمح للطبيب بالكشف عن أسرار مرضاه ؟

يوجد بعض الاستثناءات التي يمكن للطبيب بموجبها إفشاء المعلومات، مثل حالات الطوارئ التي تهدد حياة المريض، أو عندما يتطلب الأمر كشف المعلومات بناءً على أمر من النيابة العامة في إطار التحقيقات الجنائية.

هل إخفاء اسم المريض يحمي الطبيب من تهمة إفشاء أسراره ؟

إفشاء الأسرار الطبية لا يقتصر فقط على الكشف عن اسم المريض أو تفاصيل هويته، إذ حتى إذا تحدث الطبيب بشكل مجهول أو دون ذكر اسم المريض، إذ يمكن اتهامه أيضا بإفشاءً للسر إذا كان في الحديث أو حتى الكتابة على مواقع التواصل أو بأي وسيلة ما يحدد أو يشير إلى حالة المريض الصحية أو العلاج الذي يتلقاه بطريقة ويمكن أن تحدد هوية الشخص بشكل غير مباشر.

ووفقًا للقانون المصري، وخاصة قانون مزاولة مهنة الطب، الإشارة إلى حالة المريض أو ظروفه الطبية، حتى بدون ذكر اسمه، يُعد إفشاء للسرية إذا كان يؤدي إلى كشف هوية المريض أو يعرضه للضرر، فالأمر يتعلق بالمحتوى الذي يُفشى أكثر من التفاصيل المتعلقة بالهوية الشخصية.

ويحمي القانون المعلومات الطبية بشكل عام، ويعاقب على الإفشاء بأي طريقة كانت، سواء بالتصريح المباشر أو من خلال وصف أو سياق يمكن أن يكشف عن الحالة الصحية للمريض، وبالتالي الطبيبة المعروف جيدا أين تعمل ويمكن الاستدلال ببساطة على عنوان المستشفى، يمكن أن يعتبر البعض حديثها عن المترددين عليها إفشاء لأسرار المرضى

عقوبة إفشاء أسرار المرضى بدون ذكر أسمائهم

عقوبة إفشاء الأسرار الطبية تكون سارية حتى في حال عدم ذكر اسم المريض، وإذا تحدث الطبيب عن نوع مرض أو علاج يتلقاه مريض في مكان عام أو عبر وسائل الإعلام بطريقة قد تؤدي إلى الكشف عن هويته، يُعتبر ذلك انتهاكًا للسرية ويعرض الطبيب للمسائلة القانونية.

والاستثناء الوحيد في هذه الحالة يكون في الظروف الطارئة أو إذا كان الكشف عن هذه المعلومات أمرًا قانونيًا بناءً على حكم من النيابة العامة أو القضاء، كما في حال التحقيقات الجنائية أو الحالات التي تهدد الحياة العامة.

موقف نقابة الأطباء من الدكتورة أسماء شعيب

الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أكد بأنه سيتم التحقيق مع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد المتهمة بإفشاء أسرار مرضاها عبر فيديو بثته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

من ناحيته، رفض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، تصرف طبيبة النساء وسام شعيب، وتشهيرها بالمرضى.

وقال نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "نستنكر بشكل تام ما فعلته الطبيبة وتم إحالتها إلى لجنة آداب المهنة لأن واجب الطبيب مساعدة المرضى وستر عوراتهم والمحافظة على أسرارهم وكتمان أسرارهم".

من ناحية آخرى، أعلنت هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقاتها في واقعة فيديو طبيبة النساء والتوليد الشهيرة، الدكتورة وسام شعيب، بعد أن خرجت على السوشيال ميديا تتحدث عن أسرار بعض المرضى.

وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق- رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

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