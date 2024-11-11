نقيب الأطباء يكشف العقوبة المتوقعة على طبيبة النساء بعد تشهيرها بالمرضى

طبيبة النساء، علق الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على فيديو طبيبة النساء وسام شعيب، وتشهيرها بالمرضى.

مساعدة المرضى وستر عوراتهم

وقال نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "نستنكر بشكل تام ما فعلته الطبية وتم إحالتها إلى لجنة آداب المهنة لأن واجب الطبيب مساعدة المرضى وستر عوراتهم والمحافظة على أسرارهم وكتمان أسرارهم".

الإرشاد الطبي الصحيح

وأضاف: "احنا ما بنحكمش على حد من المرضى ومش المفروض إن حد يحكم على حد، احنا مرضانا أطيب وأغلب مرضى وشعب طيب، وما جاء في تصريحات الطبيبة غير مقبول ولا يجوز أنها تحكم على حد وتقول ده حمل سفاح ولا مش حمل سفاح انتي وظيفتك تساعدي المريضة وترشديها الإرشاد الصحيح ولو البنت 14 سنة وحامل فيه سلطات مختصة يجب إبلاغها ممكن واحد مجرم اغتصبها".

وأكمل: "ما ينفعش الطبيب تضع نفسها حكم وتحكم على المريضة انها متربية أو مش متربية، احنا قسمنا كمان على ستر عورات المرضى وأسرارهم، الخوض في أحوال المرضى والحكم عليهم غير مقبول إطلاقًا".

عقوبة طبيبة النساء

وأكد أن عقوبة طبيبة النساء وفق لائحة وبعد الإحالة إلى لجنة آداب المهنة تبدأ من اللوم والإنذار وتصل إلى الوقف عن العمل والشطب الكامل من جداول النقابة، وسيكون هناك جدية وحسم في الأمور التي تخص المرضى والمجتمع لأننا أمام إساءة للمجتمع بأكمله وليس لمريضة بعينها.

https://www.facebook.com/Elhekayashow/videos/1077017633912598

وتابع: "لا يمكن نقبل قبول هذا التصرف وحالة الهوس بالسوشيال ميديا والتريندات مش المفروض تدخل المجالات الطبية".