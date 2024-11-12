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نداء عاجل من نشطاء البيئة لقادة مؤتمر المناخ، دعوة للتكاتف من أجل عالم أخضر

مؤتمر المناخ بأذربيجان
مؤتمر المناخ بأذربيجان
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أطلق ناشطون بيئيون وقيادات مجتمعية دعوة عاجلة إلى قادة مؤتمر المناخ cop29 للتكاتف والعمل المشترك من أجل حماية كوكبنا. 

جاء هذا النداء في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه العالم، مؤكدًا على أهمية التضامن الدولي والجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات. 

وشهد العالم أمس لحظة تاريخية مع تسليم الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرئاسة إلى مختار باباييف، رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) في أذربيجان.

وتتطلع الأوساط الدولية إلى مرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث من المتوقع أن يشهد المؤتمر حوارًا مثمرًا حول سبل التقدم والتعاون في مواجهة تحديات تغير المناخ.

ويأتي تسليم الرئاسة في أعقاب نجاح دولة الإمارات في استضافة مؤتمر COP28، والذي شهد إطلاق العديد من المبادرات والالتزامات الطموحة لمكافحة تغير المناخ. 

ومن المتوقع أن يبني مؤتمر COP29 على هذه الإنجازات، ويعزز الزخم العالمي نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

جدير بالذكر أنه انطلقت أمس الإثنين فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي.

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