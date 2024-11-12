مؤتمر صحفي لـ COP29 لاستعراض أبرز أحداث اليوم الافتتاحي

ينظم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 مؤتمرًا صحفيًا هامًا اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت باكو.

وسيشهد المؤتمر الصحفي تقديم ملخص شامل لأبرز الأحداث والمناقشات التي شهدها اليوم الافتتاحي للمؤتمر، والذي يعتبر حدثًا بالغ الأهمية في سياق الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يتطرق المؤتمر الصحفي إلى العديد من القضايا الهامة، بما في ذلك الأهداف الرئيسية التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها، وكيف سيساهم في تسريع وتيرة العمل المناخي، كما سيتم الإعلان عن أي مبادرات جديدة أُطلقت خلال اليوم الافتتاحي، وكيف ستساهم هذه المبادرات في معالجة تحديات تغير المناخ.

و سيتم أيضا مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات، وسيتم كذلك تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مجال المناخ، وكيف يمكن تعزيز هذا التعاون.