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أخبار مصر

مرحلة جديدة من العمل المناخي، انطلاق مؤتمر COP29 في أذربيجان (صور)

مؤتمر المناخ بأذربيجان
مؤتمر المناخ بأذربيجان
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 انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي.

 وشهد حفل الافتتاح تسليم الرئاسة وتبادل الكلمات بين رئيس الدورة السابقة لمؤتمر الأطراف، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس الدورة الحالية، مختار باباييف، بالإضافة إلى كلمة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سايمون ستيل.

وأكد المتحدثون أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الطموح المناخي وتسريع العمل على الأرض، مشددين على ضرورة التضامن الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ.

 يأتي انعقاد مؤتمر COP29 في وقت حرج، حيث يتطلب العالم المزيد من الجهود الطموحة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض والتعامل مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر نقاشات مكثفة حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تمويل المناخ، التكيف مع آثار تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

 

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