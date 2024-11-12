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انطلاق فعاليات مبادرة "الجواز مش جهاز" في محافظة الشرقية

انطلاق فعاليات مبادرة
انطلاق فعاليات مبادرة الجواز مش جهاز ببلبيس

قال الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه انطلقت صباح اليوم فعاليات مبادرة الزواج مش جهاز غسالة واحدة كفاية بدار مناسبات أبو عيسى بمدينة بلبيس.

توجيهات لرؤساء الوحدات بمتابعة الخدمات بمركز بلبيس بالشرقية

المشاركون فى المبادرة 

وشارك فيها الشؤون الاجتماعية ببلبيس وحدة السكان برئاسة المركز  وإدارة الأوقاف ببلبيس والإدارة الصحية ببلبيس والعلاقات العامه برئاسه المركز.

اهمية الفحص قبل الزواج 

 وتحدث فضيلة الشيخ أحمد رجب سالم المفتش العام بإدارة الأوقاف عن مفهوم الزواج وعن مفهوم الصحة الانجابية وأهمية الفحص قبل الزواج كما تحدث عن المغالاة فى المهور وتجهيز العرائس لأن دين الإسلام هو دين الوسطية.

الجلطة الدماغية وكيفية التعامل معها 

كما تحدث الدكتور محمود طلعت مسؤول التثقيف بالإدارة الصحية عن أسباب الجلطة الدماغية وكيفية التعامل معها وأماكن وجود أجهزة اذابة الجلطات بالشرقية وعن سوء استخدام المضادات الحيوية.

رئيس بلبيس يتابع موظفي المركز التكنولوجي والنظافة بالشرقية

مديرة الخدمة العامة بالشئون الاجتماعية 

جاء ذلك بحضور أسماء دعادر مديرة الخدمة العامة بالشئون الاجتماعية وسيدة حنفي محمود مديرة العلاقات العامه برئاسة المركز وسناء الجمل مديرة وحدة السكان بالمركز.

 

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مدينة بلبيس الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية ميادرة الزواج مش جهاز الشئون الاجتماعية ببلبيس وحدة السكان بالمركز

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