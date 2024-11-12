انطلاق فعاليات مبادرة "الجواز مش جهاز" في محافظة الشرقية

قال الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه انطلقت صباح اليوم فعاليات مبادرة الزواج مش جهاز غسالة واحدة كفاية بدار مناسبات أبو عيسى بمدينة بلبيس.

المشاركون فى المبادرة

وشارك فيها الشؤون الاجتماعية ببلبيس وحدة السكان برئاسة المركز وإدارة الأوقاف ببلبيس والإدارة الصحية ببلبيس والعلاقات العامه برئاسه المركز.

اهمية الفحص قبل الزواج

وتحدث فضيلة الشيخ أحمد رجب سالم المفتش العام بإدارة الأوقاف عن مفهوم الزواج وعن مفهوم الصحة الانجابية وأهمية الفحص قبل الزواج كما تحدث عن المغالاة فى المهور وتجهيز العرائس لأن دين الإسلام هو دين الوسطية.

الجلطة الدماغية وكيفية التعامل معها

كما تحدث الدكتور محمود طلعت مسؤول التثقيف بالإدارة الصحية عن أسباب الجلطة الدماغية وكيفية التعامل معها وأماكن وجود أجهزة اذابة الجلطات بالشرقية وعن سوء استخدام المضادات الحيوية.

مديرة الخدمة العامة بالشئون الاجتماعية

جاء ذلك بحضور أسماء دعادر مديرة الخدمة العامة بالشئون الاجتماعية وسيدة حنفي محمود مديرة العلاقات العامه برئاسة المركز وسناء الجمل مديرة وحدة السكان بالمركز.