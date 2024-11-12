قدميها لأبنائك، طريقة عمل القراقيش بتاعة زمان هشة ومقرمشة

طريقة عمل القراقيش، من طرق عمل المعجنات التي لها في قلوب الجميع ذكريات، فكانت تصنعها الجدات، باحترافية شديدة، فكانت هشة ومقرمشة.

ويمكنك تعلم طريقة عمل القراقيش، بكل سهولة، مع ضرورة الالتزام بالمقادير المظبوطة وخطوات العمل، لضمان نجاح النتيجة، لتقديمها للأبناء كوجبة خفيفة، بين الوجبات الرئيسية، مع كوب من مشروبهم المفضل.



طريقة عمل القراقيش الهشة

ولكل ست بيت تبحث عن سر طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، بالمقادير الخطوات في السطور التالية، حتى يمكنك صنعها بنفسك، والنتيجة مضمونة.

القراقيش، فيتو

مقادير عمل القراقيش

6 أكواب دقيق

2 كوب سمن

كوب حليب

2 ملعقة كبيرة خميرة

1/4ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة سمسم

خطوات عمل القراقيش

يقدح السمن، ويوضع على الدقيق و"يبس" جيدا، ثم يضاف الحليب والخميرة والسكر والملح والسمسم.

تعجن المكونات جيدا، حتى نحصل على عجينة متجانسة.

يغطى العجين، ويترك 10 دقائق، حتى يرتاح.

تقطع العجينة إلى كرات وتشكل أقراص، وتوضع على الصاج او الصينية وتترك لتختمر حوالى ساعة.

بعد ذلك تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:30دقيقة.



طريقة عمل القرص الطرية، بأقل التكاليف



طريقة القرص الطرية

طريقة عمل القرص الطرية، من أصناف المعجنات التي يمكنك صنعها في البيت، لتقديمها لأسرتك في وجبة الإفطار، او ل ضيوفك، مع مشروبهم المفضل، كما يمكنك حشوها بالعديد من الحشوات، مثل العجوة أو المكسرات، أو التمر، او حتى الشوكولاتة القابلة للدهن.



ومن أهم خطوات نجاح طريقة عمل القرص الطرية أن تلتزم ست البيت، بالمقادير وخطوات العمل، حتى يمكنك تعلم طريقة عمل القرص الطرية بسهولة، مع ضمان النتيجة.

طريقة عمل القرص الطرية

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب، وهي من المعجنات اللذيذة، والتي سيعشقها أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مدة التحضير: ١٠ دقيقة

مدة الطهي: ٣٥ دقيقة

يكفي لـ٨ اشخاص

مقادير القرص الطرية:

٢٥٠جرام سميد ناعم

٢٥٠جرام دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب رايب

ملعقتين كبيرتين زبدة مذابة

ملعقة كبيرة فانيلا

رشة ملح

ملعقة كبيرة باكينج باودر

ملعقة كبيرة يانسون حب

بيضة

كوب سميد خشن للتشكيل

خطوات عمل القرص الطرية

يمزج السميد الناعم مع الزيت في وعاء عميق إلى أن يتم التأكد أن كل الحبات السميد تجانست مع الزيت.

تضاف الزبدة وباقي المكونات بالتدريج مع الخلط المتواصل باستخدام اطراف الاصابع.

ما ان يتم الحصول على عجين رخو ومتجانس تؤخذ مقدار كورة باستخدام ملعقتين كبيرتين ثم توضع الكور بالسميد الخشن وتمرر لتتغلف تماما بالسميد.

ترمى بقوة خفيفة فوق سطح صينية الخبز المبطنة بورق الخبز مع تفادي تبسيطها باليد.

تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة ٣٥ دقيقة الى ان تتشقق وتتحمر.

تقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل فطير الطاسة لغداء مختلف

وإذا كنتي تبحثين عن فطائر خفيفة كوجبة جانبية على الغداء، تقدم لكي الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل فطير الطاسة المحشي، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة، للتجديد في وجبات الغداء والعشاء.

مدة التحضير: ٣٠ دقيقة

مدة الطهي: ١٥ دقيقة

يكفي ل٦ اشخاص

المقادير:

كوب سميد ناعم

3 اكواب دقيق فاخر

نصف ملعقة صغيرة باكينج باودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن

سميد للتوريق

زبدة وزيت مخلوطين للتوريق

الحشوة:

4 حبات بصل، مفروم

200ج لحم مفروم

نصف كوب زيتون اخضر، مفروم

6 ملاعق كبيرة بقدونس، مفروم ناعم

6 ملاعق كبيرة كزبرة، مفرومة ناعم

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة زنجبيل

نصف ملعقة صغيرة فلفل

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

يمزج السميد مع الطحين، الباكينغ باودر والملح ثم يعجن الكل بالماء الدافئ الى الحصول على عجين متماسك، متجانس وغير لاصق.

يدعك العجين جيدا مدة 10 دقائق للحصول على عجين ناعم واملس. يدهن العجين بالزيت، يغطى ثم يترك ليرتاح ساعتين على الاقل.

يشوح البصل في زيت الزيتون مع اللحم الى ان يأخذ المزيج اللون الذهبي.

تضاف البهارات والزيتون ويقلب الكل جيدا الى ان يتم التخلص من جميع السوائل.

يضاف البقدونس والكزبرة وترفع الحشوة من على النار وتترك لتبرد جانبا.

تقطع العجين الى كور صغيرة مثل حبات المشمش، ثم على سطح مرشوش بالزيت تفرد لدوائر جد رقيقة كالفطير.

تحشى بقليل من الحشوة ثم ترش بقليل من السميد وتلف على شكل ظرف.

تبطن بكف الايد على شكل رغيف مربع او مستطيل ثم تخبز في مقلاة غير لاصقة من الجهتين.

تقدم ساخنة بالهنا والشفا.