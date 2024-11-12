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اجتماع موسع لقيادات تعليم الإسكندرية مع مجلس الأمناء بالمديرية

اجتماع قيادات تعليم
اجتماع قيادات تعليم الإسكندرية، فيتو

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مساء أمس الإثنين اجتماع موسع مع مجلس الأمناء بالمديرية برئاسة محمد السُّني، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشؤون التنفيذية وأحمد السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية وفريق العمل بالتوجيه العام.

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وجاء الاجتماع في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالتعاون مع مجالس الأمناء لدعم الأنشطة التربوية ومناقشة ما يخص العملية التعليمية.

وناقش مدير المديرية مع المجلس تفعيل الأنشطة التربوية ومراكز تنمية القدرات وتنظيم المسابقات المختلفة لتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب ومهاراتهم المختلفة وتبني الأنشطة للقضايا القومية والبيئية وجهود القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشاد المجلس بجهود تعليم الإسكندرية في خفض الكثافات داخل الفصول الدراسية وتفعيل الأنشطة المتميزة لفعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (مبادرة بداية)، والتي تمثل بداية جديدة للإنسان المصري والتركيز على الاستثمار في العنصر البشري.

 

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الاسكندرية مديرية التربية والتعليم الدكتور عربي أبوزيد

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