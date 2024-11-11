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رياضة

إصابة لاعب المصري بتمزق في العضلة الخلفية

خالد الغندور، فيتو
خالد الغندور، فيتو

أكدت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها  خالد الغندور لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اليوم الإثنين، إصابة اللاعب بتمزق - من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ - وهو الأمر الذي يستوجب معه خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف على مدار فترة التوقف الدولي الحالية والتي تستمر أسبوعين.

من جهته أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن اللاعب سيبدأ على الفور في الخضوع للبرنامج التأهيلي حيث سيتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري على مدار الأسبوعين المقبلين للتأكد تمامًا من تماثله للشفاء قبل عودته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

 

راحة سلبية 48 ساعة للمصري

 وقرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة سلبية ليومين بعد مباراة الجونة السبت.

موعد مباراة الزمالك والمصري 

 ويستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر غد الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها على إستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

مباراة المصري البورسعيدي والجونة

 الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي والجونة سلبيًّا بالجولة الثانية من الدوري الممتاز على إستاد السويس الجديد.

 

مباراة المصري والجونة 

 وأصبح رصيد المصري البورسعيدي أربع نقاط في المركز الرابع والجونة نقطتين في المركز العاشر.

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النادي المصري خالد الغندور المصري البورسعيدي

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