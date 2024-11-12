تفريغ الكاميرات للوصول إلى المتهم بدهس شاب في العمرانية

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة البحث عن السائق المتهم بالاصطدام بشاب أثناء عبوره المشاة بدائرة قسم شرطة العمرانية، من خلال فريق بحث لجمع المعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في منطقة العمرانية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.



تلقى مشرف النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة العمرانية، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.