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حوادث

زوج يرفع دعوى ضد زوجته: حماتي قنبلة ذرية

زوج يرفع دعوى نشوز
زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته، فيتو

رفع زوج بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة، دعوى نشوز ضد زوجته، اتهمها بالتحايل لإلحاق الأذى به.

 

قال الزوج أمام قاضي الأسرة: حماتي قنبلة ذرية فرقت بيني وبين زوجتي منذ دخولها حياتنا بعد وفاة زوجها وملاحقتها بالديون التي طلبت مني مساعدتها في تسديدها وبالفعل قمت بتسديد بعضها لكن لظروفي المادية توقفت فأصبح شغلها الشاغل التفريق بيني وبين زوجتي وحرضتها على اتهامي بتهديدها وطردها من منزلي، رغم أنها هجرته حتى تحصل على أجر مسكن بآلاف الجنيهات، ومنعتني من التواصل مع طفلتي ورؤيتها، وذلك بعد زواج دام بيننا طوال 4 سنوات.

وتابع الزوج: "منعتني من رؤية طفلتي، وبددت أموالى، ورفضت الرجوع لى، لأصبح مديونا بفضل تصرفات والدتها، وقامت بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، وتهديدي بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".

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بمحكمة الأسرة دعوي نشوز ضد زوجته حماتى قنبلة ذرية قاضي الأسرة

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