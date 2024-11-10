مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالجيزة
وقع مساء اليوم الأحد حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منشأة القناطرالتابعةلمديرية أمن الجيزة وتسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بينهم أطفال، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق فى منشاة القناطر، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ميكروباص، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها الحادث.
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