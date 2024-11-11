وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع بأئمة ثلاث إدارات لمناقشة الانضباط بالمساجد

اجتمع الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بأئمة إدارات أوقاف (شرق، وسط، محرم بك) بحضور مدير المتابعة، ومديري الإدارات الثلاثة، يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وفي بداية الاجتماع نقل الأئمة تحيات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ومدى حرصه واهتمامه بالأئمة.

ثم ناقش عددًا من النقاط الهامة منها الانضباط التام بالمساجد والعمل على أن تكون المساجد "منارة نور وشعاع أمل" وأنه يجب مراقبة الله عزوجل في أداء رسالتنا فكلنا موقوفون ومسئولون أمام الله سبحانه وتعالى والمرحلة الحالية في تاريخ الوزارة

وشدد وكيل الوزارة على التركيز في العلم والتحصين والبناء فيجب على الإمام أن يهتم بالعلم والتعلم وصورة الإمام المحترمة تعكس الجمال الذي يدعو إليه الإسلام وصفحة الإمام على السوشيال ميديا منبرٌ آخر له.

وأوضح أنه لابد وأن تنضبط الدعوة إلى الله تعالى بالأسس المعتمدة في المنهج الأزهري وعلينا أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة،لا بد من مواجهة المخاطر التى تهدد المجتمع ( المشكلات الأسرية، المشكلات الأخلاقية).

