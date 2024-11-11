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محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجزيرة البوحة سفلاق في سوهاج

محلى ساقلتة وإزالة
محلى ساقلتة وإزالة فورية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، برئاسة خالد محسب، بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الوزارية بضرورة إعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين.

وتمكنت الحملة التي ضمت حسام أمين رئيس قريه سفلاق، وعدد من موظفى الأقسام والمتابعة والشئون القانونية، من تنفيذ إزالة  حالة ردم قواعد علي أراضي زراعية مساحه قيراط، وكذلك فك شدة خشبيه للدور الثالث علوي بجزيرة البوحه سفلاق، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تنفيذا لأحكام القانون حيال المخالفات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء الوزير عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن إزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر. 

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