سحب أراضى الدولة من غير الجادين في تقنين أوضاعهم بـ ساقلتة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب بتسليم عدد من عقود تمليك بعض الأراضى للمواطنين الجادين

محلى ساقلتة يسترد قطعة أرض أملاك دولة لعدم جدية التقنين

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى استرداد قطعة أرض أملاك دولة بقرية الحاجر مساحتها ١٠٠٠ متر تقريبا لعدم الجدية طبقا للقانون 144 لسنه٢٠١٧

رئيس مركز ساقلتة يشدد الحفاظ على أملاك الدولة

وشدد رئيس المركز بالحفاظ علي أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه تجاة الذين يقومون بوضع اليد علي أملاك الدولة وجار المتابعة المستمرة تباعا

يذكر أنه يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح نور الدين بالحفاظ علي أملاك الدولة ومتابعة منظومة التقنين

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