السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سحب أراضى الدولة من غير الجادين في تقنين أوضاعهم بـ ساقلتة

رئيس ساقلتة يسلم
رئيس ساقلتة يسلم عقود تمليك للمواطنين فى سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب بتسليم عدد من عقود تمليك بعض الأراضى للمواطنين الجادين

محلى ساقلتة يسترد قطعة أرض أملاك دولة لعدم جدية التقنين 

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى استرداد قطعة أرض أملاك دولة بقرية الحاجر مساحتها ١٠٠٠ متر تقريبا لعدم الجدية  طبقا للقانون 144 لسنه٢٠١٧ 

رئيس مركز ساقلتة يشدد  الحفاظ على أملاك الدولة 

وشدد رئيس المركز بالحفاظ علي أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه تجاة الذين يقومون بوضع اليد علي أملاك الدولة وجار المتابعة المستمرة تباعا

يذكر أنه يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح نور الدين بالحفاظ علي أملاك الدولة ومتابعة منظومة التقنين                              

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتخاذ كافة الاجراءات اجراءات التقنين أراضي الدولة الوحدة المحلية لمركز ومدينة خالد محسب رئيس مدينة ساقلتة محافظ سوهاج منظومة التقنين

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله

شاهد، هدف حسين الشحات في مرمى سيراميكا من أرض الملعب

منوعات

المزيد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها في الصلاة والشكر، ما أنواع السجود وسننه وفضائله؟

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads