محافظ الإسماعيلية يتفقد مصنع تدوير المخلفات بأبوبلح (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمصنع تدوير المخلفات لشركة "زيرو كاربون" الشركة المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات بمحافظة الإسماعيلية بمنطقة أبوبلح التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، المهندس كريم السبع نائب رئيس مجلس إدارة شركة زيرو كربون والعضو المنتدب والمهندس مايكل حنا المدير التنفيذي للشركة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

استعراض مراحل تأسيس المصنع

واستعرض المهندس كريم السبع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، مراحل تأسيس شركة زيرو كاربون في تدوير المخلفات منذ عام ٢٠١٥، تمتلك الشركة مصنعين رئيسيين بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، بقدرات استيعابية لإعادة تدوير وصلت إلى ١.٩ مليون طن من المخلفات الصلبة البلدية، بواقع ٩٢٨ ألف طن بالإسماعيلية ونحو ١.٠٥ مليون طن ببورسعيد.

معالجة المخلفات الصلبة

حيث تعمل الشركة على معالجة كلًا من المخلفات البلدية الصلبة وإنتاج وقود بديل للصناعات الثقيلة وسماد عضوي للعديد من المزارع وتدوير المخلفات الصناعية غير الخطرة، وإنتاج إكسسوارات وأزياء من بواقي القماش، وأيضًا تدوير المخلفات الزراعية بإنتاج وقود حيوي، بجانب البدء في إعادة تدوير مخلفات الهدم وللبناء، لإنتاج السن الأخضر الذي يستخدم في عمليات رصف الطرق والبناء، كما تقوم الشركة بزراعة نباتات الجوتروفا والذي يتم استخراج وقود البيوديزل منها ويستخدم في الطيران وتمثل انبعاثاته زيرو كربون، موضحًا أن تلك الجهود تسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، بجانب العمل على مواصلة التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتمكين المرأة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

مشروعات إنتاج الوقود البديل

وأضاف السبع أن الشركة استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تكون في مقدمة الشركات المميزة في مشروعات إنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت كبديل للفحم، كما تعمل على تطوير منتجها من السماد العضوي ليستخدم كبديل للأسمدة الكيماوية في الزراعة.

تقليل التلوث الهوائي

كما ساهمت مشروعات الشركة في تقليل التلوث الهوائي من الانبعاثات الكربونية في كلا المحافظتين بما يعادل ١١٠ ألف طن كربون سنويًا، بما دعم حقوق نحو ٣ ملايين مواطن في العيش في بيئة صحية منخفضة الكربون، وكذلك تحسين الظروف البيئة لأكثر من ١٠ آلاف مواطنًا ومزارع في المناطق المحيطة بمصانع الشركة في الإسماعيلية، وتجنب إلقاء المخلفات في المصارف المائية كبحيرة المنزلة ببورسعيد.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وأشار السبع إلى أهمية الأسمدة العضوية وضرورة نشر ثقافة الاهتمام بكل ما هو أورجانيك، لافتةً إلى مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، الذي قدم استراتيجية للاقتصاد الحيوي، لزراعة نباتات ذات عائد استثماري عالي مثل زراعة الجوجوبا.

وأوضح أكرم أنه لابد من الاستفادة بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة للمحافظة، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وأيضًا الانعكاسات الإيجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، لافتًا إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف إلى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه في منظومة إدارة المخلفات للتوسع بمشروعات إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم في تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وحرص محافظ الإسماعيلية على التأكيد على دعم منظومة المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات الصلبة، واستخدامها بالشكل الأمثل للحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه لابد أن يكون هناك مسئولية مجتمعية من الجميع للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، بجانب دور الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية خطوط إنتاج المصنع المختلفة، والتي تضم مراحل الفرز والفصل بين المخلفات، طبقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية المعمول بها في ذلك المجال للعمل على تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل "RDF" المستخدم فى مصانع الأسمنت، والذى سوف يؤدي بدوره في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التي يتم استخدامها لاستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت".

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وخلال الجولة، تم عرض تفاصيل مبادرة "تمكين المرأة"، والتي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية، والتي أطلقتها شركة زيرو كاربون للعاملين لديها من النساء، وتشمل المبادرة توفير أحدث البرامج التعليمية والتأهيلية للنماذج النسائية بهدف رفع قدراتهم التشغيلية في إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية منها، ليتم عرض المنتجات النهائية أمام جمهور المستهلكين؛ لتوفير عائد مادي لهذه الكوادر النسائية من عوائد المشروع، وذلك من خلال رفع قدرات وتأهيل نحو ١٢ سيدة بالمصنع وفق أحدث البرامج التدريبية العالمية بمجال حرفة النول اليدوي.

وخلال الجولة، استمع محافظ الإسماعيلية إلى أهالي المنطقة المجاورة للمصنع والذين طالبوا برصف الطريق وإنارته وعلى الفور وجه أكرم ببحث شكواهم ودراستها والعمل على حلها.

واختتمت الجولة بتفقد منطقة الزراعات والمقلب المحكم، والتي تم رفع كفاءتها وتشجيرها بالكامل، وزراعة أشجار الجتروفا على مساحة ٨ أفدنة.

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