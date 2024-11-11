محافظ الإسماعيلية يشدد على تطهير مصارف الأمطار استعدادًا للشتاء

شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على جهاز المحافظة التنفيذى بضرورة التأكد من تطهير مصارف الأمطار ومخرَّات السيول.

توفير العمالة المطلوبة

وعرض جاهزية المُعدات للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وكذلك توفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الساخنة لاستقبال موسم الأمطار والسيول خاصة مع التغيرات المناخية الأخيرة وزيادة كمية الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة.

اجتماع لمتابعة توجيهات مجلس المحافظين

وكان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التوجيهات الصادرة عن الجلسة الثالثة لمجلس المحافظين فيما يخص منظومة التقنين والتصالح وضبط الأسعار والأسواق على مستوى المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، العقيد محمد دعية مدير مكتب شئون المحافظ، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، اللواء مجدي عناني معاون الوزير المحافظ للمتابعة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس سعد عامر وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، مدير فرع حماية المستهلك بالمحافظة، مديري عموم الحسابات العامة والخاصة والشئون القانونية والمالية والإدارية، وحدة المتغيرات المكانية وحساب بيع الأراضي، وحدة أصول الدولة والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني والمركز التكنولوجي بالمحافظة.

أهمية ملف النظافة

كما أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية ملف النظافة والاشغالات حيث أن الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة يجذب المزيد من الاستثمارات ويدعم الاقتصاد القومي لجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تعزيز فرص السياحة.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ