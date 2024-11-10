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بـ 152 جنيها للطبق، القليوبية تدفع بسيارات بيض المائدة بأسعار مخفضة

سيارة بيع بيض بأسعار
سيارة بيع بيض بأسعار مخفضة بالقليوبية، فيتو

 تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، السيارات المتنقلة والمحملة بالدفعة الأولى لبيع بيض المائدة بسعر 152 جنيهًا للكرتونة التي يبلغ وزنها كيلو و800 جرام، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أمام مبنى ديوان عام المحافظة، يأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء المحافظة وتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف سيارات بيع بيض المائدة بأسعار مخفضة

انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق

القليوبية تدفع بسيارات بيع بيض بأسعار مخفضة

 وأكدَّ محافظ القليوبية أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جُهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنيها بمُختلف مراكز ومُدن وأحياء المحافظة.


فيما أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع جمعية عرابي بالعبور لتوفير ٥٠٠ طبق بيض بسعر ١٥٢ جنيها للطبق، مُشيرًا إلى أنه جار التنسيق مع مديرية الطب البيطري وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات من بيض المائدة لتكون هناك كمية لكل مركز ومدينة تتوافر بكافة أنحاء المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى توفير وتوزيع بيض المائدة بالمعارض الثابتة التي تُقيمها المحافظة بكل مركز ومدينة لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مُخفضة أقل من مثيلها بالأسواق..

 

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أسعار كرتونة البيض اليوم اسعار كرتونة البيض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

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