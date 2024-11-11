وقف تصوير دراما “I trust you” الكورية لأجل غير مسمى بسبب مشاكل مالية

أفادت وسائل الإعلام الكورية أن إنتاج دراما “I trust you” توقف العمل بها إلى أجل غير مسمى بسبب عدم قدرة الإنتاج على دفع رواتب الممثلين وطاقم العمل.

ووفقًا لـ YTN، بدأ تصوير "I trust you" في أبريل من هذا العام، ولكن توقف التصوير بعد شهرين تقريبًا في يونيو، بعد فشل شركة الإنتاج في تأمين صفقة مع المستثمر الرئيسي، وبسبب نقص الأموال لإكمال إنتاج المشروع، أوقفت Mays للترفيه الدراما، وبالإضافة إلى ذلك لم يتم دفع أجر طاقم العمل وطاقم العمل في الدراما مقابل عملهم من أول شهرين من التصوير.

وردًا على ذلك، علق ممثل شركة Mays للترفيه، "نحن نبذل جهودًا لتأمين مستثمر جديد وسنتحمل المسؤولية الكاملة عن مسألة المدفوعات للممثلين وطاقم العمل".

وظهرت عوائق جديدة فى خطت استكمال الدراما الكورية، ويرجع ذلك لأن أحد أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين في الدراما، جايهيون من فرقة الكيبوب NCT، ينتظر تجنيده في نوفمبر من هذا العام، والذي من الصعب استمرار الإنتاج ما لم يتم اختيار ممثل آخر ليحل محل جايهيون.

و كان من المقرر أن يتولى جايهيون دور البطل سيو إيل نام في "I trust you"، ضحية التنمر في المدرسة الذي يتعلم التغلب على مصائبه. وقد تم اختياره إلى جانب لي تشاي مين وكيم سون يونغ وبارك سونغ وونغ والمزيد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها أحد مشاريع الدراما لجاهيون صعوبات، ففي عام 2020، تم اختيار جاي هيون في دراما KBS2 بعنوان "Dear.M" بدور البطولة إلى جانب الممثلة بارك هاي سو، وبعد أن تورطت بارك هاي سو في مزاعم التنمر في المدرسة، تأخر عرض الدراما، حتى تم إصدارها في النهاية في اليابان فقط في عام 2022.

بعد ذلك، في عام 2021، تم اختيار جايهيون في إعادة إنتاج دراما لفيلم "Bungee Jumping". تم إلغاء هذا الإنتاج أيضًا في النهاية نتيجة لرفض الكاتب الأصلي.