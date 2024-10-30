عمل درامي واحد جمع بين حسين فهمي ومصطفى فهمي

قضى النجمان حسين فهمي والراحل مصطفى فهمي حياتهما في الفن، وطوال هذا المشوار لم تكن هناك أي أعمال تجمعهما إلا عمل فني درامي واحد وهو "الحفار".

مسلسل «الحفار» تم إنتاجه عام 1996، عبر مسلسل بعنوان «ولاد الهلالية» وشاركت معهم البطولة الفنانة عفاف شعيب. وهو دراما اجتماعية صعيدية من 30 حلقة، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز.

وفي أحد التصريحات للفنان الراحل مصطفى فهمي كشف عن سر قلة تعاونه مع شقيقه حسين فهمي حيث قال: "إن معظم الأدوار اللي كانت تُعرض علينا، عبارة عن أخ شرير وأخ طيب، حتى جاء «الحفار».

وأوضح أن الشخصيتين في المسلسل مختلفتان تمامًا، حيث تدور الأحداث حول عملية استخباراتية حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

ورحل عن عالمنا بعد تدهور حالته الصحية الفنان مصطفي فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا، وأصيب بورم على المخ في الفترة الأخيرة وأجرى عملية جراحية لإزالته.

آخر أعمال مصطفى فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي كان مشاركته في بطولة فيلم السرب الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن آخر أعماله أيضًا فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.