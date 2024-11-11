حماس: مخطط إسرائيل بالضفة الغربية يفجر الأوضاع ويكشف نازية الكيان

قالت حركة حماس، إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش مضيه في تنفيذ خطة للسيطرة على الضفة الغربية يدحض مزاعم الواهمين بالتعايش مع هذا الكيان النازي.

وأضافت حماس: "إعلان سموتريتش مضيه في تنفيذ خطة للسيطرة على الضفة الغربية يؤكد بشكل قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية ويفجر الأوضاع بالمنطقة ".

تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية

أفادت وكالة «رويترز»، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، قال إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية.

وبحسب «رويترز»، أضاف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: "حان الوقت في حقبة ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.. و2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية".

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

وفي وقت سابق، شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بـ الضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

كذلك شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين ومواجهات مع الفلسطينيين.

وفيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، ولا سيما ضد المزارعين خلال قطفهم الزيتون.