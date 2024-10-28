مصادر: إسرائيل توافق على المبادرة المصرية لوقف إطلاق في غزة

أفادت مصادر عربية مطلعة على جهود الوساطة بين الاحتلال وحماس، بأن إسرائيل وافقت على المبادرة التي طرحتها مصر لوقف إطلاق النار فى غزة، وتعهد بالالتزام بها.

إسرائيل توافق على مبادرة مصر لوقف إطلاق النار

ووفق قناة العربية السعودية، فإن إسرائيل وافقت على الالتزام بـ المقترح المصري الجديد بشأن وقف إطلاق النار فى غزة، وتبادل الأسرى.

بنود المبادرة المصرية، فيتو

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال في وقت سابق الأحد، أن مصر خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت مبادرة لتحريك الموقف في قطاع غزة، من أجل وقف إطلاق النار لمدة يومين وتبادل 4 أسرى إسرائيليين مع عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

الرئيس السيسي يعلن بنود المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

وتابع السيسي خلال لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولًا لإيقاف كامل لإطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

وأشار السيسي، إلى أن مصر ضد أي محاولة لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة لخارج القطاع، وأوضح ذلك ليس في صالح القضية الفلسطينية، وتقوم مصر بدور لإيقاف إطلاق النار في ظل التدمير الكبير الذي يتعرض له القطاع.