الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

محلل سياسي: الاحتلال يبدأ مرحلة «جز العشب» في الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال بكر عبد الحق الكاتب والمحلل السياسي: إن الاحتلال الإسرائيلي يعيش أزمة عقدة السابع من أكتوبر، وهو يلقي بهذه العقدة على الضفة الغربية، لا سيما وأنه أطلق قبل شهر عملية «مخيمات  صيفية» في شمال الضفة، وعاد مجددًا قبل 3 أيام واستأنف تلك العملية العسكرية التي طالت مناطق مختلفة في الضفة، بالتحديد طولكرم وجنين وقراها، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين.

 

عمليات الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية

وأضاف «عبد الحق» خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال استخدم خلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، الآليات الثقيلة من الجرافات المجنزرة والمُدولبة، إلى جانب الاستهداف الجوي.

 

اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا

وأشار إلى أن الاحتلال عاد صباح اليوم إلى اقتحام بلدة عقابا شمالي طوباس، وحاصر منزلا واغتال فلسطينيا قبل أن يحتجز جثمانه إضافة إلى إصابة اثنين خلال الاقتحام.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يركز بشكل أساسي منذ أشهر على الضفة الغربية، ويعتبرها منطقة قتال ثان، وذلك يأتي في إطار المنافسة السياسية الداخلية بإسرائيل.

 

رغبة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد

ولفت إلى أنه اليوم أصبح هناك وزير حرب جديد «يسرائيل كاتس» يخلف يوآف جالانت وهو يريد أن يثبت جدارته في ذلك المنصب من خلال البطش بأهالي الضفة، إلى جانب محاولة إرضاء المستوطنين الذين يطالبون بمزيد من الضغط العسكري في الضفة  من أجل تحقيق مطامعهم في العودة إلى شمالها، والمستوطنات التي تم إخلاؤها في عام 2005.

الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية

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وأكد أن الاحتلال سيسعى إلى القضاء على البنية التحتية في شمال الضفة، والبنى العسكرية للمقاومة في جنين وطوباس وغيرها، بحيث يجعل المخيمات والمناطق الحاضنة للمقاومة غير آهلة وغير صالحة للسكن، فضلًا عن قتل أكبر عدد ممكن من الشبان الفلسطينيين تحت مسمى «جز العشب»، لكي يتمكن من إعادة استيطان شمال الضفة الغربية.

وأوضح أن «جز العشب» هي استراتيجية للاحتلال الإسرائيلي بموجبها يقوم الاحتلال كُلما صَعد جيل جديد من الفلسطينيين يقوم بتصفيته وقتله بمختلف الأشكال.


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