مناطق مهددة بالسيول، تعرف عليها

مع دخول النصف الثانى من فصل الخريف، الذى يحمل بعض سمات فصل الشتاء، تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض التدريجى وتزداد فرص سقوط الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمى الذى يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة وفى خريف هذا العام تزيد معدلات تكون السيول على المناطق الجبلية لسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد وسيناء



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 17