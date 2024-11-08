درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائلا للبرودة ليلا فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



والرياح معتدلة تنشط على اغلب الانحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:24:25

درجة الحرارة الصغرى:17:16

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:25

درجة الحرارة الصغرى: 14:13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29:31

درجة الحرارة الصغرى: 16:17