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رياضة

ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بسبب رودريجو

رودريجو لاعب ريال
رودريجو لاعب ريال مدريد

تلقى ريال مدريد الإسباني، صدمة جديدة بشأن مدة غياب الدولي البرازيلي، رودريجو جوس، لاعب النادي الملكي، بعد إصابته في في مباراة أوساسونا، السبت الماضي، وغادر الملعب في الشوط الأول، قبل أن يفوز الملكي برباعية نظيفة.

وكان ريال مدريد أكد في بيان رسمي أن الفحوصات الشاملة، أظهرت أن رودريجو يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر.

التقارير أشارت إلى أن رودريجو سيغيب لمدة شهر، ولكن خوسيه لويس سانشيز، الموثوق بشأن أخبار ريال مدريد في صحيفة "ماركا" صدم النادي الملكي.

أكد خوسيه أن رودريجو، لن يعود لـ ريال مدريد، قبل نهاية العام، مما يعني أنه سيغيب حتى يناير المقبل، ولن يلعب أي مباراة في عام 2024.

وبذلك لن يتواجد رودريجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال، الذي ينتظر فيه ريال مدريد الفائز من مباراة الأهلي أمام باتشوكا أو بطل أمريكا الجنوبية.

 

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة رودريجو وفاسكيز

وأعلن نادي ريال مدريد اليوم الإثنين، بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة الثنائي رودريجو جويس ولوكاس فاسكيز بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أوساسونا.

وكان ثنائي ريال مدريد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام  أوساسونا، والتي أقيمت السبت الماضي، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ووفقا لبيان ريال مدريد والذي نشره عبر موقعه الرسمي: "أن الفحوصات التي أجراها لوكاس فاسكيز اليوم من قبل الجهاز الطبي.

وأضاف: "بينما أثبتت فحوصات رودريجو الذي خضع لها اليوم، تم تشخيصه بإصابة في العضلة المستقيمة الأمامية في الساق اليسرى، الحالة لا تزال قيد المتابعة".

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