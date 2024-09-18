رقم تاريخي، رودريجو يتفوق على رونالدينهو في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا ، حقق البرازيلي رودريجو جوس، نجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال مواجهة شتوتجارت، بدوري أبطال أوروبا.



وفاز ريال مدريد على ضيفه شتوتجارت، بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يتفوق على رونالدينيو

وشهد اللقاء، صناعة رودريجو للهدف الأول، الذي سجله الفرنسي كيليان مبابي، مع بداية الشوط الثاني.



وبذلك يتمكن رودريجو من التفوق على مواطنه الأسطورة رونالدينهو، بعد صناعة هذا الهدف حيث وصل إلى تمريرته الحاسمة رقم 12 خلال مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، بينما صنع رونالدينهو 11 هدفا فقط.

وبهذا الانتصار حصد ريال مدريد أول 3 نقاط، محتلا المركز الرابع لمرحلة الدوري، ويأتي شتوتجارت في المركز 32 من دون رصيد.