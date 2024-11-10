الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد إصابة ميليتاو، هل يعود راموس لقيادة دفاع ريال مدريد؟

سيرجيو راموس
سيرجيو راموس

يدرس مسئولو ريال مدريد أكثر من خيار لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض مدافعه، إيدير ميليتاو، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عما يدور داخل ريال مدريد لتعويض إيدير ميليتاو، حيث أكدت أن هناك العديد من الأسماء المقترحة أهمها إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي مع بعض البدائل الأخرى مثل كاستيلو لوكيبا لاعب لايبزيج.

وأضافت الصحيفة أنه كانت كانت هناك نصيحة من قبل جوتي لاعب وسط ريال مدريد السابق بأن يتم إعادة، سيرجيو راموس، مرة أخرى إلى صفوف الملكي، إلا أن الفكرة لم تلق قبولًا لدى مسئولي الريال ولم تخطر ببال أي مسئول، رغم رغبة بعض الجماهير في رؤية راموس مرة أخرى بقميص الفريق، خاصة أنه سيكون صفقة انتقال حر مع عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق.

هناك خيارات أخرى أمام ريال مدريد مثل يوريل هاتو الذي يلعب مع نادي أياكس ويقدم أداءً مميزًا مع الفريق الهولندي ومنتخب بلاده الطواحين.

ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع كامل في الرباط الصليبي

فيما أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي إصابة إيدير ميليتاو مدافع الفريق، بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي في قدمه اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أوساسونا.

وجاء بيان  ريال مدريد الرسمي كالتالي:

بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة  الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى  ويتم التدخل الجراحي في الأيام المقبلة.

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره أوساسونا بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”  ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز هدف ريال مدريد الأول اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 34.

فيما عزز النتيجة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 42.

وعاد فينيسيوس وأحرز الهدفين الثالث والرابع لريال مدريد في الدقائق 60 و69 ليبصم على هاتريك في اللقاء.

جود بيلينجهام،فيتو
جود بيلينجهام،فيتو

 وكان رودريجو خرج مصابا في الدقيقة 19 من الشوط الأول ليدخل بدلا منه إبراهيم دياز.

كما سقط ميليتاو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ليخرج مصابا أيضا ويحل راؤول أسينسيو بدلًا منه بالدقيقة 30.

وواصلت الإصابات ضرب ريال مدريد في الدقيقة 46 ليخرج لوكاس فاسكيز مصابًا أيضًا ويدخل لوكا مودريتش.

 

 

 

وشهدت المباراة الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا إعصار دانا المدمر في اسبانيا مؤخرا.

وحرص مسؤولو استاد سانتياجو برنابيو على رفع لافتة علم إسبانيا في المدرجات حدادا على أرواح الضحايا.

 

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا 

وبدأ ريال مدريد المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، جارسيا.

في خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

 

 

ريال مدريد يصالح جماهيره

وصالح ريال مدريد جماهيره بالفوز على أوساسونا بعدما خسر في آخر مباراتين،  بتعرضه للهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، قبل سقوطه ضد ميلان في  دوري أبطال أوروبا.

 

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني


بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة حيث لم يخض لقائه ضد فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإعصار، في حين أن أوساسونا لديه 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

ميليتاو بعد إصابته بالرباط الصليبي: الاستسلام ليس جزءا من قصتي

راموس يقترب من الانتقال إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ريال مدريد ميليتاو ايدير ميليتاو راموس سيرجيو راموس الدوري الإسباني

مواد متعلقة

مدرب ليفربول يكشف حجم إصابة أرنولد قبل الصدام مع ريال مدريد

كلوب عن واقعة 2018: راموس تعمد إيذاء محمد صلاح بوحشية

الأكثر قراءة

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في الدوري الألماني والقناة الناقلة

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

نتنياهو يعترف بمسئوليته عن تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله

منوعات

المزيد

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads