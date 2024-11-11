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رياضة

تصفيات شمال إفريقيا للناشئين، تونس تفوز على الجزائر بهدف في المباراة الافتتاحية

منتخب تونس للناشئين،
منتخب تونس للناشئين، فيتو

تصفيات شمال إفريقيا للناشئين 2008، فاز منتخب تونس للناشئين على نظيره المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين في العاصمة المغربية، بالجولة الافتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا مواليد 2008، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

المباراة أدارها تحكيميا الحكم الدولي المصري محمود ناجي.

تقاسم المنتخبين شوطي المباراة، حيث سيطر تسور قرطاج على الشوط الأول لعبا ونتيجو ودانت لهم السيطرة، وكانوا الأفضل ونجحوا في خطف هدف التقدم، وفي الشوط الثاني انتفض المنتخب الجزائري وحاصر المنتخب التونسي في منتصف ملعبه أغلب فترات هذا الشوط، وكاد يدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

مباراة تونس والجزائر للناشئين، فيتو
مباراة تونس والجزائر للناشئين، فيتو

ويخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، مساء اليوم الإثنين مباراته الأولى في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين التي تقام على الأراضي المغربية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة  

ويستهل منتخب مصر للناشئين مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره المغربي، ويتأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط في التصفيات.

 

منتخب مصر حامل لقب دورة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2008

وكان منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، توج بطلا لدورة شمال إفريقيا التي أقيمت في الجزائر في شهر أبريل الماضي،، وجاءت نتائجه في البطولة على النحو التالي:

المباراة الأولى: مصر × تونس 1-1

المباراة الثانية: مصر × ليبيا 2-1

المباراة الثالثة: مصر × المغرب 3-1

المباراة الرابعة: مصر × الجزائر 1-1

مباراة تونس والجزائر للناشئين، فيتو
مباراة تونس والجزائر للناشئين، فيتو

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام المغرب

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره المغربي غدًا الإثنين 11 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في إفتتاح تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 سنة.

 

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداريا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسئول مهمات.

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تصفيات شمال افريقيا للناشئين منتخب تونس للناشئين المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة الحكم محمود ناجي

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