إيران: ننتظر من ترامب وقف الحرب في غزة ولبنان

قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في القمة العربية الإسلامية، الإثنين، في الرياض إن "العالم ينتظر من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنهاء حروب إسرائيل مع حماس وحزب الله على الفور".

القمة المشتركة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، صرح عارف في القمة المشتركة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي: "إن الحكومة الأمريكية هي الداعم الرئيسي لتصرفات النظام (الإسرائيلي)، والعالم ينتظر وعد الحكومة الجديدة في هذا البلد بوقف الحرب ضد الناس الأبرياء في غزة ولبنان على الفور".

وجاءت التصريحات الإيرانية بضرورة إنهاء حرب إسرائيل مع حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة على الرغم من أن الطرفين مدعومان من قبلها.

ترامب فرض العقوبات على إيران

وخلال ولايته الأولى، أعاد ترامب فرض العقوبات على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي كبح جماح البرنامج النووي لطهران مقابل منحها امتيازات اقتصادية.

ويتوقع الخبراء أن ينتهج ترامب الذي لطالما أكد أنه سينهي الحروب في لبنان وغزة وحتى أوكرانيا، معادلة "السلام القائم على الردع" التي ستعيد دور أمريكا كقوة مسيطرة وضابطة لكل الصراعات.