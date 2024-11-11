حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

دعا جمال سايمونز، المدير السابق للاتصالات لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ، الرئيس جو بايدن إلى التنحي عن منصبه وتنصيب هاريس رئيسة للولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.

هاريس رئيسة أمريكا دون انتخابات

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال سايمونز إن "بايدن رئيس استثنائي، ولديه فرصة لتقديم إنجاز إضافي من خلال الاستقالة في غضون 30 يومًا، ما يتيح لكامالا هاريس أن تكون رئيسة للبلاد، مضيفا أن هذا التنحي سيسمح لهاريس بتولي المنصب دون أن تضطر لخوض إجراءات تعيينها رئيسة من خلال الانتخابات.

وعبر سايمونز عن هذا الموقف أيضًا على حسابه في منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن استقالة بايدن وتنصيب هاريس من شأنه أن يقلب الطاولة على دونالد ترامب، ويجنب هاريس الاضطرار إلى رئاسة انتخابات الكونجرس المقبلة، ما يسهل على المرأة القادمة الترشح".

هاريس تترأس انتخابات الكونجرس

يشار إلى أن هاريس، بصفتها نائبة الرئيس، ستترأس الإجراءات الخاصة بالكونجرس في 6 يناير 2025 للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

جاء ذلك بعد أن فاز بولاية أريزونا ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الأسبوع، ليكمل بذلك اكتساحه للولايات السبع المتأرجحة، حيث حصل على 312 صوتًا انتخابيًا مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.