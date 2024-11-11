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خارج الحدود

خبير أمني: الوضع في لبنان يزداد تعقيدًا وإسرائيل مصممة على توسيع الحرب

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

قال مارسيل بالوكجي، خبير أمني واستراتيجي، إن كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي في القمة العربية الإسلامية مُعبرة عن الوضع اللبناني الذي يشهد مزيدا من التعقيدات بالرغم من سماح إيران للمقاومة ببعض التنازلات.

 

هدف الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «بالوكجي»، من خلال قناة القاهرة الإخبارية، أنه كان على الرئيس ميقاتي القيام ببعض الإجراءات العملية قبل القمة وتنفيذ القرار 1701 لسحب ذرائع من العدو الإسرائيلي المستمر على توسيع الحرب والأهداف.

 

وأكد أن البيئة الحاضنة بلبنان أصبحت طرفًا بالحرب مع إسرائيل والمقاومة طرف آخر بسبب الأهداف والأضرار الضخمة بالبيئة الحاضنة لحزب الله.

 

إعادة تقييم الوضع في لبنان


وأوضح أنه لابد من علاج وإعادة تقييم الوضع في لبنان عمليا أكثر؛ لأنه يبدو أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يصممان على تغيير الأولويات بالشرق الأوسط مهما كلف الأمر.

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وتابع: «مطلوب من المقاومة وقفة ذاتية بالرغم من السيطرة التكتيكية للمقاومة وأنها تقوم بدورها المطلوب، حيث تؤمن وتقصف بالصواريخ وتفرض وجودها على الأرض».

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إسرائيل العدو الإسرائيلي إيران نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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