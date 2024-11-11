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خارج الحدود

جيش الاحتلال: إطلاق 90 صاروخا من لبنان تستهدف خليج حيفا وإصابة شخص

صواريخ لبنان
صواريخ لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن نحو 90 صاروخًا أُطلِقت من الأراضي اللبنانية باتجاه خليج حيفا، على دفعتين، ما أدى إلى تفعيل منظومة الدفاع الجوي للتصدي لهذه الهجمات.

وأكدت مصادر عسكرية أن الهجمات تسببت في حالة من الذعر بين السكان، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال إسرائيل، مما دفع المواطنين إلى الاحتماء في الملاجئ.

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخص واحد نتيجة سقوط أحد الصواريخ على مدينة حيفا، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، ما يزيد من المخاوف حول اتساع دائرة المواجهات في المنطقة.
 

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جيش الاحتلال لبنان خليج حيفا الجيش الإسرائيلي منظومة الدفاع الجوي

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