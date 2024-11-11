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رياضة

بعد تسريب فيديو يسب الريدز، إيقاف حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا (فيديو)

ديفيد كوت حكم مباراة
ديفيد كوت حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا

أعلنت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي، إيقاف ديفيد كوت حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا، بعد تسريب فيديو له يسب يسب فيه فريق ليفربول.

وانتشر فيديو في الساعات الماضية يظهر فيه الحكم ديفيد كوت يسب فيه فريق ليفربول إذ يقول فيه: ليفربول كان سيئًا بشكل مُقرف، بجانب سبه المدير الفني السابق يورجن كلوب قائلا عنه: بصرف النظر عن توجيه ضربة قوية لي عندما كنت أحكم عليهم ضد بيرنلي خلال الإغلاق، فقد اتهمني بالكذب ثم وجه لي ضربة قوية، إنه متغطرس لعين.

وبدأت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز (PGMOL)، المنظمة التي تشرف على حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، تحقيقًا بعد نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنه من الممكن أن يكون هذا الفيديو بمثابة انتهاء لمسيرة ديفيد كوت كـ حكم محترف.

 

وجاء في بيان من رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز: تم إيقاف ديفيد كوت على الفور في انتظار تحقيق كامل، لن تدلي هيئة الحكام المحترفين للمباريات المحدودة بأي تعليقات أخرى حتى اكتمال هذه العملية.

صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا بثنائية

فاز فريق ليفربول على أستون فيلا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

مباراة ليفربول وأستون فيلا

وسجل داروين نونيز الهدف الأول لـ ليفربول في شباك أستون فيلا في الدقيقة 20.

وسجل صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 86.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا 

وكان تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: كاومين كيلير.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: كرتيس جونز - رايان جرافنبرش - ألكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

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تشكيل أستون فيلا أمام ليفربول 

وبدأ أستون فيلا المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارتنيز.

في خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، دين لوكاس.

في خط الوسط: أونانا، تيليمانس، بايلي.

في خط الهجوم: رامسي، واتكينز، روجرز.

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ترتيب ليفربول بالدوري الانجليزي 

ويحتل ليفربول حاليًّا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 18 نقطة ويتواجد في المركز السادس.

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