الدوري الإنجليزي، ليفربول يحافظ على تقدمه بهدف على أستون فيلا بعد مرور 60 دقيقة

الدوري الإنجليزي، حافظ فريق ليفربول على تقدمه أمام نظيره أستون فيلا بنتيجة 1-0 بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

وسجل داروين نونيز الهدف الأول لـ ليفربول في شباك أستون فيلا في الدقيقة 20.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: كاومين كيلير.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: كرتيس جونز - رايان جرافنبرش - ألكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

تشكيل أستون فيلا أمام ليفربول

وبدأ أستون فيلا المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارتنيز.

في خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، دين لوكاس.

في خط الوسط: أونانا، تيليمانس، بايلي.

في خط الهجوم: رامسي، واتكينز، روجرز.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة قبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر.



ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول حاليًّا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 18 نقطة ويتواجد في المركز السادس.