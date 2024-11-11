موقف أرنولد من تدعيم ليفربول أمام ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين عن موقف ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب فريق ليفربول من التواجد في مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد المقرر له في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ترينت ألكسندر-أرنولد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع ضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، حيث تم استبداله في الشوط الأول.

وخرج أرنولد من الملعب وهو مصاب في عضلات الفخذ الخلفية بقدمه اليمنى في الدقيقة 25 من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0.

ووفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه عن منصه أكس: فأن ألكسندر-أرنولد سيغيب لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب إصابة في العضلة الخلفية".

وأضاف: " أرنولد قد تجنب التعرض لإصابة أكثر خطورة بخروجه المبكر من مباراة ليفربول أمام أستون فيلا".

ويخوض ليفربول، الذي سيعود إلى ساوثهامبتون في 24 نوفمبر مجموعة من المباريات الصعبة حيث يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهتي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري المحلي.