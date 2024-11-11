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رياضة

الدوري الإنجليزي، ليفربول الأقوى دفاعا وولفرهامبتون الأكثر استقبالا للأهداف

ليفربول
ليفربول

 الدوري الإنجليزي، يعد ليفربول الإنجليزي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هو الأقوى دفاعا في البريميرليج بعد انتهاء الجولة الـ 11.

 

واستقبلت شباك ليفربول 6 أهداف فقط خلال أول 11 مباراة من الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، فيما فريق وولفرهامبتون الأكثر استقبالا للأهداف في البطولة بعدد 27 هدفا.

 

وجاء فريق نوتينجهام فورست في المرتبة الثانية من حيث الفرق الأقوى دفاعا بعد ليفربول بعدما استقبلت شباكه  10 أهداف فقط.

 

وعلى صعيد متصل واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 11 من البريميرليج.

وارتفع الفارق بين ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية إلي 5 نقاط بعد تعثر المان سيتي أمام برايتون في الجولة الـ11 بالخسارة 2-1.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

1. ليفربول 28 نقطة
2. مانشستر سيتي 23 نقطة
3. تشيلسي 19 نقطة
4. آرسنال 19 نقطة
5. نوتينغهام فورست 19 نقطة
6. برايتون 19 نقطة
7. فولهام 18 نقطة
8. نيوكاسل يونايتد 18 نقطة
9. أستون فيلا 18 نقطة
10. توتنهام هوتسبير 16 نقطة
11. برينتفورد 16 نقطة
12. بورنموث 15 نقطة
13. مانشستر يونايتد 15 نقطة
14. وست هام يونايتد 12 نقطة
15. ليستر سيتي 10 نقاط
16. إيفرتون 10 نقاط
17. إبسويتش تاون 8 نقاط
18. كريستال بالاس 7 نقاط
19. وولفرهامبتون 6 نقاط
20. ساوثهامتون 4 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

نتائج الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام 0-0 إيفرتون  

 برينتفورد 3-2  بورنموث

كريستال بالاس 0-2 فولهام 

وولفرهامبتون 2-0 ساوثهامبتون  

برايتون 2-1 مانشستر سيتي  

ليفربول  2-0 أستون فيلا 

مانشستر يونايتد  3-0  ليستر سيتي 

نوتنجهام فورست 1-3  نيوكاسل يونايتد  

توتنهام  1-2 إبسويتش تاون 

تشيلسي 1-1  آرسنال 

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