صحة الشرقية: فريق طبي يجري جراحتين لثبيت كسرين أسفل عظمة المشطية بالساق

أكد الدكتور محمد محمود عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية أن الفريق الطبي بقسم جراحة العظام والمفاصل أجرى اليوم بقيادة الدكتور صهيب الأمير أخصائي جراحة العظام والمفاصل جراحتين لتثبيت كسور وذلك فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المرضى والسعى الدائم لاستحداث خدمات طبية متميزة.

كسر مفتوح مفتت أسفل قاعدة عظمة المشطية

الأولى تثبيت كسر لحالة عمرها سته عشر عاما والتى تم استقبالها تعاني من كسر مفتوح مفتت أسفل قاعدة عظمة المشطية الخامسة للقدم مع وجود متلازمة الغرف الضيقة وجروح تهتكية بمشط القدم حيث تم ردو تثبيت الكسر بأسلاك معدنية وتنظيف الجرح مع عمل تفريغات للتجمعات الدموية.

تثبيت كسر بعظمة الساق بالمسامير النخاعية

كما تم تثبيت كسر بعظمة الساق المسامير النخاعية المرنة تحت تأثير التخدير النصفي وذلك بعد الفحص الإكلينيكيى وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة وعليه فقد قدم مدير المستشفى الشكر للفريق الطبي على الجهد المبذول

توجيهات الوزير والمحافظ

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشموني.محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور هانى مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية والتى قضى بضرورة العمل على عدم تواجد قوائم انتظار فى العمليات الجراحية.

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