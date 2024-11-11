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خارج الحدود

مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين في معارك غزة ولبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين في معارك غزة ولبنان.

وقالت شبكة «العربية»: "مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في معارك جنوبي لبنان، كذلك قتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين في معارك غزة".

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان.

إصابات جراء سقوط صواريخ بالجليل

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص أصيبوا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان على منطقة كرمئيل. 

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بإصابات في موقعين وأضرار في الممتلكات جراء سقوط صواريخ وشظايا في منطقة الجليل.

رشقة صاروخية من حزب الله على الجليل 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم رصد 50 صاروخا أطلقت نحو الجليل تم اعتراض بعضها وسقطت أخرى في مواقع مختلفة.

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