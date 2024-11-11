سعر الجنيه الذهب ينخفض 290 جنيها خلال شهر نوفمبر

سجل سعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية اليوم الإثنين، داخل الأسواق نحو 29400 جنيه.

وفقد سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 920 جنيها خلال شهر نوفمبر الجاري .

الزيادة فى سعر الجنيه الذهب فى شهر أكتوبر

وكان سعر الجنيه الذهب ارتفع خلال الشهر الماضي بقيمة تتجاوز 1680 جنيها في الأسواق المحلية.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا منذ بداية شهر أكتوبر 2024، حيث وصل سعره إلى نحو 30320 جنيهًا بعد أن كان يحقق 28640 جنيها فى بداية شهر أكتوبر.