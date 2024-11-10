وكيل وزارة تعليم الشرقية يفاجئ مدرسة البوها الابتدائية

تفقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انضباط سير العملية التعليمية بمدرسة البوها الابتدائية بحضور حاتم محمود مدير عام إدارة التعليمية.

الوقوف على مدى التزام المعلمين

وذلك للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

حيث تفقد الوكيل وبرفقته عبد المعطي سالم مدير عام إدارة أبو كبير التعليمية سير العمل وانتظام الدراسة داخل المدارس بمتابعة فصول المدرسة وناقش واختبر التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية واطمئن علي انتظام سير العمل وارتفاع نسبة حضور التلاميذ

تحليل نتائج اختبار شهر أكتوبر

ووجه وكيل أول الوزارة علي تحليل نتائج إختبار شهر أكتوبر لجميع الصفوف الدراسية مع إعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة

تنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بالقرار الوزارى 136

وأكد وكيل أول الوزارة على تنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بالقرار الوزاري رقم 136 ومتابعة تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة والاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والفنية والأنشطة المدرسية.

التأكد من مغادرة الطلاب بعد انتهاء اليوم

وفي ختام زيارته شدد وكيل أول تعليم الشرقية علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع التلاميذ للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ